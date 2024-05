Veran Matić: Slučaju napada na novinara Radara dat veliki prioritet policije i tužilaštva

Beta pre 1 sat

Član stalne Radne grupe za bezbednost novinara Veran Matić kazao je da je slučaju napada na novinara Radara Vuka Cvijića dat veliki prioritet policije i tužilaštva.

Matić, koji je i koordinator SOS telefona za prijavljivanje pretnji i nasilja nad novinarima, je za Nedeljnik kazao da ga je Cvijić nazvao odmah posle napada na njega.

"I proradio je taj sistem kontakt tačaka – ja sam obavestio policiju i nadležnog tužioca", objasnio je on, piše na sajtu Nedeljnika.

Kako je naveo, dok je došao do mesta napada, već je patrola policije stigla i počelo je uzimanje iskaza.

"Potom se pojavila još jedna grupa policije iz Uprave kriminalističke policije (UKP), što je znak da je dat visok nivo prioriteta ovom slučaju“, kazao je on.

Rekao je da je "veoma bitno da se ovaj slučaj razreši i dobije sudski epilog" - posebno, kakp je naveo, zbog toga što je u pitanju napad na novinara istraživača, koji se bavi najtežim društvenim problemama i temama, kao što su korupcija, organizovani kriminal.

"Važno je i zbog toga što je napadač s čelne pozicije jedne medijske kuće koja se bavi tabloidnim novinarstvom i koja veoma često targetira novinare kakav je upravo Vuk Cvijić, neistinama, lažnim vestima i pričama", kazao je Matić.

Kako je naveo, "cilj toga jeste upravo to da novinari budu napadnuti na ulici", te dodao: "Ne postoji nijedan drugi cilj".

"Kako se to do sada nije dogodilo od strane građana, očigledno je taj čovek odlučio da sam to uradi“, kazao je Matić.

Matić je kazao da se ne seća da se tako nešto dogodilo.

"Ipak, u ovako polarizovanom društvu, gde su polarizovani i mediji, i to u veoma ozbiljnom obimu, nekako je za očekivati da će se iz tekstova nasilje preliti u fizičko", naveo je.

Podsetio je da "dosta dugo upozorava na to da je to moguće" i kako je kazao, ne bi ga čudilo da se nastavi.

"Postoji najmanje desetak, 15 novinara koji su godinama unazad izloženi napadima, targetiranju, u jednoj užasno toksičnoj atmosferi, i samo je pitanje trenutka kada će ih neko napasti", kazao je on.

Kako je naveo, "mi nemamo mehanizam prevencije, niti postoje napori države da se stvore uslovi za prevenciju, niti se šire poruke kojima se štite novinari".

Dodao je da to targetiranje veoma često dolazi i od strane političara, a to onda, kako je ukazao, predstavlja neku vrstu zelenog svetla i za događaje kao što je ovaj danas bio – a to je fizički napad na novinare".

(Beta, 05.29.2024)