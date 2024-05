Uhapšen radnik jednog trgovinskog lanca u Zrenjaninu Oštetio firmu za milionske iznose

Pripadnici zrenjaninske policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su Ž. S. (33) iz Zrenjanina, zbog sumnje da je počinio krivično delo pronevera.

Sumnja se da je on, kao zaposleni u prodavnici jednog trgovinskog lanca u Zrenjaninu, od sredine marta do početka aprila ove godine, prisvojio novac od dnevnih pazara. Na ovaj način je, kako se sumnja, oštetio preduzeće za oko 14.559.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije. Ž. B.