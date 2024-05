To je pravi Novak: Đoković sigurnom igrom razbio Španca i prošao u treće kolo Rolan Garosa! (video)

Bravo Nole! Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo Rolan Garosa, tako što je savladao Roberta Karbaljes Baenu ubedljivo sa 3:0 (6:4, 6:1, 6:2).

Srpski as je imao problema u prvom setu, ipak ono najbitnije, uspeo je da ga dobije i od tog trenutka kreće dominacija Novaka. Entertaining the crowd 😄 #RolandGarros pic.twitter.com/QqhJ4UhtDd — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2024 U naredna dva seta je izdominirao Baenu i rutinski priveo meč kraju. Nobody does it like @DjokerNole 🔥 #RolandGarros pic.twitter.com/XUZHdijUPs — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2024 U sledećoj rundi Novak igra sa pobednikom