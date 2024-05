Uzimao novac od pazara, proneverio 14,5 miliona dinara Uhapšen muškarac iz Zrenjanina

Policija je uhapsila Ž. S. (33) iz Zrenjanina zbog sumnje da je proneverio 14.559.000 dinara, saopštila je policijska uprava tog grada. Sumnja se da je on, kao zaposleni u prodavnici jednog trgovinskog lanca u Zrenjaninu, od sredine marta do početka aprila ove godine prisvojio novac od dnevnih pazara i time oštetio preduzeće. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu,