Proglašena epidemija morbila u Brčkom, većina obolelih nevakcinisana

U Brčko distriktu proglašena je epidemija morbila, nakon što je od početka godine do sada registrovano 112 slučajeva ove zarazne bolesti.

Šef vladinog Odeljenja za zdravstvo i ostale usluge Asmir Mujanović rekao je da je, nakon sveobuhvatne analize, doneo odluku o proglašenju epidemije, prenosi agencija Srna. Lekar iz Pododeljenja za javno zdravstvo Brčko distrikta Jasmina Čehić Ljaljić navela je da je 28 obolelih uzrasta do dve godine, 27 do pet, a 52 do 18 godina, te petoro obolelih koji su stariji od 18 godina. Do sada nije bilo smrtnih ishoda, a 24 zaraženih je hospitalizovano. Ljaljićeva je