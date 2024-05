BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je primio šefa spoljnopolitičkog odbora Bundestaga Mihaela Rota.

"Veoma otvoren i težak razgovor sa Mihaelom Rotom", napisao je Vučić na Instagramu uz fotografije sa sastanka. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)