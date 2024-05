Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, posebno u zapadnom delu zemlje. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 18, najviša dnevna od 14 do 28 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, povremeno sa kišom i temperaturom do 26 stepeni.