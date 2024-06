(FOTO) Podrška Orbanu: Desetine hiljada marširalo Budimpeštom

Desetine hiljada Mađara promarširalo je danas centrom Budimpešte u znak podrške premijeru Viktoru Orbanu, koji je pozvao građane da na izborima za Evropski parlament podrže one koji su za očuvanje mira u Evropi.

Uzvikujući „Mađarska, Mađarska“, noseći nacionalne zastave i veliki baner „Daj nam mira, Bože“, Orbanove pristalice prošetale su od Lančanog mosta do Ostrva Margaret, gde je premijer rekao da se Evropa sve više približava ratu i da se to mora sprečiti, javlja Rojters. „Mi smo najveći mirovni korpus, najveća mirovna snaga Evrope“, poručio je Orban, koji je u sukobu sa kolegama u EU po mnogim pitanjima, uključujući to što Mađarska odbija da šalje oružje Ukrajini i