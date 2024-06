CESID: Projekcija izlaznosti do 19 sati u Beogradu - 42,2 odsto

Beta pre 16 minuta

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CESID) i agencija IPSOS saopštili su danas da je projekcija izlaznost na beogradskim izborima, do 19 sati, bila 42,2 odsto, od ukupnog broja upisanog u birački spisak. Izlaznost do istog vremena na decembarskim izborima u Beogradu prošle godine bila je 54,11 odsto. Na izbore u Nišu, prema projekcijama CESID-a, do 19 sati izašlo je 44,4 odsto birača, dok je do istog vremena prošle godine izlaznost bila 54,2 odsto. U Novom Sadu do 19 sati glasalo je 46,3 odsto građana, a na prethodnim izborima izlaznost je bila 54,7 odsto. CESID I IPSOS objavljuju projekciju izlaznosti na osnovu paralelnog brojenja glasova sa sertifikovanog uzorka - 350 u Beogradu, 110 u Novom Sadu i 90 u Nišu. GIK: U Beogradu do 18.00 glasalo 37,71 odsto birača Na teritoriji Beograda na današnjim izborima, do 18.00 glasalo je 37,71 odsto od ukupnog broja upisanih birača, objavila je Gradska izborna komisija (GIK). GIK je rezultate izlaznosti saopštila na osnovu dobijenih podataka od Republičkog zavoda za statistiku, preneo je Beoinfo. Biračka mesta u Beogradu otvorena su do 20.00, a glasa se za skupštinu Grada i 17 skupština beogradskih opština.

(Beta, 06.02.2024)