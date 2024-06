Izbori u Beogradu: Do 19 sati glasalo 42,2 odsto birača

U Srbiji se danas održavaju redovni lokalni izbori, kao i novi izbori za Skupštinu grada Beograda, a do 19 časova u Beogradu je glasalo 42,2 odsto upisanih birača, pokazuju podaci CeSID/Ipsos.

Biračka mesta su otvorena do 20 časova. U Beogradu je do 19 časova glasalo 42,2 odsto birača. Na teritoriji Grada Beograda do 18 časova glasalo je 37,71 odsto od ukupnog broja upisanih birača. Rezultate izlaznosti saopštila je Gradska izborna komisija na osnovu dobijenih podataka od Republičkog zavoda za statistiku. Biračka mesta u Beogradu otvorena su do 20 časova. Do 16 časova, prema podacima Gradske izborne komisije (GIK) glasalo je 31,09 odsto birača. Rezultate