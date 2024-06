Uživo najnoviji presek izlaznosti za 14 sati CeSid: Beograd - 26,7, Novi Sad - 30,2, Niš - 27,5 odsto; Pogledajte najnovije podatke i za ostale gradove i opštine

Redovni lokalni izbori u Srbiji, kao i novi izbori za Skupštinu grada Beograda, održavaju se danas, birališta su otvorena u 7 časova, a zatvaraju se u 20. Iz gradova Srbije pristižu preseci izlaznosti.

Na teritoriji Grada Beograda do 14 časova glasalo je 25,02 odsto od ukupnog broja upisanih birača, saopštila je Gradska izborna komisija, a na osnovu dobijenih podataka od Republičkog zavoda za statistiku. GIK Novi Sad objavio je da je izlaznost u 14 časova u tom gradu 28,58 sati. Izlaznost u Čačku do 14 sati je 25,47 odsto upisanih birača. Prema podacima Gradske izborne komisije u Čačku je na decembarskim izborima prošle godine izlaznost do 14 sati iznosila 31,75