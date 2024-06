Uživo glasao Premijer Srbije Miloš Vučević: Sa porodicom došao na biračko mesto u Novom Sadu (foto)

U Srbiji se danas održavaju lokalni izbori u 89 gradova i opština, među kojima su Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak, Valjevo, kao i u većini vojvođanskih opština.

Glasačka mesta otvorena su u 7 sati, a zatvaraju se u 20 časova. 09.20 - Premijer Vučević glasao u Novom Sadu Premijer Miloš Vučević, glasao je u 9 sati na biračkom mestu broj 188 u Mesnoj zajednici "Narodni heroji" u Majevičkoj ulici. Na glasanje došao sa suprugom Majom i sinovima. View this post on Instagram A post shared by Милош Вучевић (@milosvucevic) 09.15 - Glasao Ivica Dačić Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić glasao je jutros i