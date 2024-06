Danas toplo i promenljivo oblačno, najviša temperatura oko 30 stepeni

U Srbiji danas u većini predela očekuje toplo i promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, samo na severu Srbije pre podne pretežno sunčano.

Kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom tokom dana očekuju se u centralnoj i južnoj Srbiji, a uveče i noću i na području Vojvodine i lokalno mogu biti izraženiji. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 28 do 31 stepen Celzijus. U Beogradu takođe toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, javlja Tanjug. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 17,