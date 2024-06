GIK: Do 14 sati izlaznost u Novom Sadu 25,58 odsto

NOVI SAD - Potpredsednik Gradske izborne komisije Novog Sada Milovan Šiljakov izjavio je da je do 14 sati na izbore u tom gradu izašlo 28,58 upisanih birača.

On je izjavio da izbori teku bez zastoja i da nije zabeležena nijedna veća neregularnost koja bi uticala na tok izbora. Izlaznost do 12 časova 21,94 upisanih birača "Nismo imali bilo kakvih zastoja, prekida, imali smo tehničke stvari u smislu lampe, ali to smo rešili. Nekih nepravilnosti nismo imali, prema tome glasanje se obavlja uobičajeno, kakva će biti izlaznost, ja trenutno ne mogu da procenim", kazao je Šijakov. On je dodao da će sledeća konferencija Gradske