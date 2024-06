Vučić se obratio, rekao gde je bilo najteže

U Beogradu ćemo imati 62 ili 63 mandata, rekao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, u štabu SNS-a, okružen funkcionerima i pristalicama.

Vučić je čestitao je protivnicima na izborima i oštro osudio napade na kol centre. Ne postoji nijedna zemlja na svetu gde se to ne radi, jedino pitanje koje tu može da se postavi je da li smo mi platili zakup prostora i telefonskih linija, ako nismo to je sramota za nas, a ako jesmo onda je to vaša sramota ljudi, rekao je Vučić U Beogradu će naša lista imati 52 odsto sto je velika pobeda, ali najubedljivija pobeda po mom mišljenju je pobeda u Novom Sadu, dodao je.