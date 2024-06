Hitno upozorenje RHMZ: Olujno nevreme stiglo u Bačku Palanku, vetar nosi sve pred sobom, oglasio se i AMSS

Nevreme praćeno jakom kišom, gradom, vetrom i grmljavinom zahvatilo je danas deo Vojvodine.

Vetar je obarao stabla, a grad veličine lešnika potpuno je prekrio tlo u Bačkoj Palanci i Temerinu. Nevreme je stiglo i do Novog Sada Oblačnost koja na području srednje Bačke uslovlјava intenzivne plјuskove sa grmlјavinom, jakim vetrom i gradom u naredna dva sata će se premeštati ka severu Banata, navodi se u hitnom upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).