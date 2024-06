„Ajde Nole“: Đokoviću lekari ukazivali pomoć, on posle toga morao da spašava brejk lopte – neizvesno u drugom setu

Novak Đoković će se od 16 sati sastati sa Fransiskom Serundolom u osmini finala Rolan Garosa.

Srpski teniser je prethodno pobeđivao Pjera Iga Erbera, Roberta Karbaljesa Baenu i Lorenca Musetija posle pet setova usred noći. Serundolo je bio bolji od Janika Hanfmana, Filip Mišolića i Tomija Pola, a u tri kola izgubio je samo jedan set. Namazana mu je krema na bolno mesto. Na 40:15 Novak je posle riterna već krenuo ka stolici, ali je Serundolo promašio ceo otvoren teren. Ipak, Đoković je izbacio forhend u aut za kraj gema.