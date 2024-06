Predsednik Pokreta slobodnih građana tvrdi kako je opozicija danas „daleko jača“ nego pre dve godine

"Opozicija je danas daleko jača i spremnija nego što je bila pre dve godina, to je ogroman napredak, a rezultati u Nišu, centralnim opštinama u Beogradu i Čačku nam govore da su promene moguće i bliže nego što mnogi veruju", rekao je Pavle Grbović, predsednik Pokreta slobodnih građana.

On je u emisiji „Među nama“ na TV Nova dodao da rezultat u Beogradu nije zadovoljavajući za Pokret, ali da imaju „dobar temelj za dalji rad“. „Uspeli smo na 10 mesta da razbijemo čvorišta za izborne manipulacije, ali je veće pitanje koliko njih nismo uspeli da razbijemo. Siguran sam da će do promene doći kada uspemo da prekinemo barem 80 odsto takvih čvorišta i kada budemo spremni da to uradimo u prigradskim mestima u kojima opozicija nema snagu kao u centrima