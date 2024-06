Savo Manojlović: Ukoliko u Nišu dozvolimo prekrajanje izbora, nikada više slobodnih izbora

Beta pre 55 minuta

Lider pokreta "Kreni – promeni" Savo Manojlović izjavio je danas da, ukoliko opozicija dozvoli da se u Nišu "prekroje“ zapisnici, to znači da građani neće moći nikada da imaju bilo kakve slobodne izbore.

Kako je kazao, jedini način da se to zaustavi je građanska neposlušnost, odnosno masovni protesti i izalazak opozicije iz svih institucija, uključujući i skupštinu Srbije. "Prekrajanje izborne volje je crvena linija između diktature i autokratije u kojoj se sada nalazimo", kazao je on ispred zgrade Oficirskog doma, gde je sedište gradske izborne komisije.{image2} Naveo je i da "jedini način da ovo stane", je da se, kako je kazao, "potpuno delegitimiše narodna skupština, odnosno diktatura u kojoj se zemlja nalazi". Istakao je da treba istrajati na pravnom putu i građanskoj neposlušnosti jer su, kako je ukazao, "građani poslednja linija odbrane ustavnog poretka". "Mislimo da je jedinstveni stav opozicije jedinstveno trenutno rešenje. Nema potrebe da gostujemo po emisijama i da raspravljamo dalje ko je u pravu“, rekao je Manojlović. Dodao je da je pokret "Kreni – promeni" o svom predlogu za građansku neposlušnost juče obavestio partnere iz koalicije "Biram borbu" - predstavnike Zeleno-levog fronta i pokreta Miodraga Aleksića.{image3} Kazao je da je dogovor da oni komuniciraju sa ostatkom svoje koalicije. Kako je kazao, "bojkot opozicija je jasno istakla da je ne zanimaju fotelje i privilegije, već da je želela da delegitimiše narodnu skupštinu". "Opozicija koja je izašla na ove izbore rekla je da želi da se institucionalnim putem bori. Međutim, ovo je tačka spajanja“, kazao je Manojlović. Prema njegovim rečima, ukoliko opoziciju zaista ne zanimaju privilegije, onda je potrebno da svi zajedno izađu iz institucija da bi odbranili pobedu građana. "Ovo nije pitanje političkih partija. Ovo je pitanje građana, jer je narušena izborna volja građana, nebitno je koje su političke stranke učestvovale", kazao je. Smatra da "ovo treba da bude princip za budućnost i za sve političke pokrete i stranke“. Čestitao je opoziciji pobedu u Nišu i Novom Beogradu i dodao da je došao u Niš da bi podržao ljude koji se "bore protiv izborne krađe". "Ova pobeda se desila u nemogućim uslovima. Sa druge strane niste imali jednu stranku, već 10, 15 stranka koje su 12 godina na vlasti", izjavio je Manojlović. Kandidat za odbornika skupštine grada pokreta "Kreni – promeni" Mihajlo Cvetković rekao je da su njihovi članovi srpemni na pravu borbu, ali i građansku neposlušnost. Kako je kazao, "apsolutno je sigurno" da opozicija ima većinu glasova, te da "ne brane samo Niš, već celu Srbiju". "Ako im ovo sa Ruskom strankom prođe ovde onda to je primer koji će primanjivati na svim drugim izborima“, izjavio je Cvetković. Rekao je da je gradska izborna komisija prihvatila kandidaturu Ruske stranke, iako u Nišu "po popisu nema ruske nacionalne manjine". "Ovde imamo Rusku stranku koju čine rusofili, a ne ruska manjina. Ovde imamo očigledno izigravanje zakona koje je zabrano", kazao je. Kazao je da je to "prijavljeno je to pre mesec dana" ali, kako je podsetio, "zna se ko ima većinu u gradskoj izbornoj komisiji". Podsetio je da za manjinske stranke nema cenzusa, a pri raspodeli mandata dobijaju pojačanje od 35 odsto. Rekao je da članovi "Kreni – promeni" u Nišu neće povlačiti samostalno korake, ali i neće sedeti skrštenih ruku i tolerisati prekrajanje izborne volje građana.

(Beta, 06.04.2024)