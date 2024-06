Đukanović (SNS): U kutijama koje su aktivisti iznosili u Novom Sadu bili su spiskovi sigurnih glasova

Funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović izjavio je da je u kutijama koje su aktivisti SNS-a trčeći iznosili iz kol-centra u Novom Sadu bili spiskovi sigurnih glasova. „Da pojasnim, postoje kapilarni glasovi, postoje i sigurni.

To nije isto. Kapilarni glas je kada vi, lično, imate vaše najbliže okruženje, prijatelje, rođake, šta god, i koji hoće da glasaju, popišete ih i to dostavite. A siguran glas je kada idete na teren, radite, pozvonite nekom na vrata, pitate da li bi želeo da glasa, upišete, i tako dalje. Imate tačno ocene, od nula do pet, pa onda gradirate da li sigurno glasa, da li je neko ko nešto sumnja, da li treba sa njim da se popriča, da li je neko ko vas uopšte ne voli. To