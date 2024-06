Siner preuzima prvo mesto na ATP, Đoković neizvestan za Vimbldon i OI u Parizu

Novak Đoković će povlačenjem sa Rolan Garosa izgubiti prvo mesto na ATP listi, a pitanje je hoće li moći da igra na Vimbldonu i Olimpijakim igrama u Parizu.

Janik Siner, koji trenutno ima 9.125 bodova (pobedom ide na 10.725) biće 29. broj jedan u istoriji ATP po završetka drugog Grend slema, te će srpski as na kontu imati 428 nedelja na čelu karavana. Novak može da padne i na treću poziciju ako Karlos Alkaraz osvoji turnir. Đoković ostaje na 8.360 bodova, dok bi Karlos Alkaraz imao 8.580. Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury. Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw —