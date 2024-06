Oglasio se Novak nakon povlačenja: Evo šta je najveći svih vremena poručio!

Morao je da se povuče. Novak Đoković se povukao sa Rolan Garosa zbog povrede desnog kolena, koju je zadobio u meču četvrte runde sa Franciskom Serundulom. Posle pregleda magnetnom rezonancom u utorak popodne, utvrđeno je oštećenje meniskusa, pa samim tim Kasper Rud imaće slobodan put u polufinale, prenosi Sport Klub. Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury. Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw — Roland-Garros