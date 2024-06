Nevreme praćeno jakom kišom, gradom, vetrom i grmljavinom, zahvatilo je juče posle podne deo Vojvodine. Vetar je obarao stabla, a grad veličine lešnika, skoro potpuno je prekrio tlo u Bačkoj Palanci i Temerinu. Izveštač RTV Vojvodina javio je da su pojedini delovi Bačke Palanke ostali bez struje. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)