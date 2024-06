Pavić (Mi snaga naroda): Izborni proces dogovoren bez nas, prvo iscrpeti pravne mogućnosti

Predstavnik pokreta „Mi snaga naroda“ Aleksandar Pavić rekao je danas, povodom poziva lidera „Kreni Promeni“ Sava Manojlovića opoziciji da zbog izbornih nepravlnosti vrate mandate u Beogradu i Nišu i Skupštini Srbije, da prvo treba da iscrpe sve institucionalne i pravne mogućnosti.

Pavić je agenciji Beta kazao da to nema veze sa republičkim nivoom, već sa upravo završenim lokalnim i gradskim izborima 2. juna. „Pre ovih beogradskih izbora predsednik pokreta Branimir Nestorović jasno je rekao da nećemo na njima učestvovati ako se iz izbornog procesa povuku Kreni Promeni i Branimo Beograd zbog čega nas je vlast oklevetala da smo s njima u koaliciiji“, podsetio je on. Kazao je da je Nestorović to rekao zbog očiglednih neregularnosti u izbornom