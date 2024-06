Selektor Dragan Stojković posle duela sa Austrijom: Srbija će biti dobra u Nemačkoj, ne može da bude drugačija

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je posle poraza njegove ekipe od Austrije (2:1) u pripremnoj utakmici za Evropsko prvenstvo, da nije zadovoljan rezultatom, ali da je meč u Beču odličan za analizu. – Osećanja su malo pomešana.

Krivo mi je što smo izgubili, ali sam zadovoljan reakcijom naših igrača i uopšte svega što se dešavalo. Mislim da smo bili blizu da postignemo drugi gol. Nismo izgubili da izgubimo, ali dobro, to je fudbal. Ovo je jedan jako dobar test protiv jake i kompaktne ekipe kao što je Austrija. To će nas čekati u Nemačkoj – rekao je Stojković za RTS. On je najavio da će večeras sa stručnim štabom analizirati duel sa Austrijom, a sutra održati sastanak sa igračima. – Dobra