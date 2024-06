Zapalio se kamion sa plinskim bocama Drama na putu kod Kragujevca: Plamen guta vozilo (video)

Na moto-putu, na pravcu od Žirovnice ka Kragujevcu, danas se zapalio kamion sa plinskim bocama.

Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom, ogroman plamen guta vozilo, a saobraćaj je na tom pravcu zaustavljen. Za sada nije poznato šta je uzrok požara, a povređenih nema.