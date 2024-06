Putin progovorio o gubicima, pa zapretio: "Rusija bi mogla da gađa zemlje koje Ukrajini daju oružje i dozvolu za napad na našu teritoriju"

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da, ako Zapad dozvoli Ukrajini da ponovo gađa Rusiju visokotehnološkim projektilima dalekog dometa, Rusija razmatra da rasporedi takvo naoružanje koje bi moglo da gađa zemlje koje su oružje isporučile.

- Ako Zapad to dozvoli Ukrajini, doći će do podrivanja međunarodnih odnosa i međunarodne bezbednosti. Ako Zapad Ukrajini dozvoli da gađa Rusiju projektilima poput 'Storm Shadow' ili 'Atacms', Rusija će pojačati svoju PVO -rekao je Putin, dodajući da Rusija zadržava pravo da odgovori ''na isti način'' na koji bi to uradile zemlje koje ''uvlače" u rat protiv Rusije -prenosi RIA. Vladimir Putin je na sastanku sa predstavnicima međunarodnih novinskih agencija, prvom