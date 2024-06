Borelj pozvao na nezavisnu istragu izraelskog napada na školu UNRWA: Izveštaji iz Gaze pokazuju da su nasilje i patnja jedina realnost civila

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj danas je pozvao na nezavisnu istragu izraelskog napada na školu UNRWA u kampu Nuseirat u Gazi, u skladu s odukom Međunarodnog suda pravde (MSP).

On je u objavi na mreži X pozvao Hamas i Izrael da prihvate američki predlog o prekidu vatre u tri faze. ''Izveštaji koji dolaze iz Gaze pokazuju da su nasilje i patnja i dalje jedina realnost stotina hiljada nevinih civila. Trajni prekid vatre je jedini način da se zaštite civili i da se dođe do momentalnog oslobađanja svih talaca'', ocenio je Borelj. Reports coming from Gaza time and again show that violence and suffering are still the only reality for hundreds