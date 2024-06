Ovu bitnu stvar nikako ne smemo da zaboravimo tokom leta: Batut dao preporuku šta nam može pomoći da preguramo vrućine

Republički hidrometeorološki zavod najavio je toplotni talas za naredne dane u Srbiji.

Danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz slab vetar promenljivog smera. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 30 do čak 32 stepena. U petak će najniža temperatura biti od 14 do 20, a najviša od 30 do 33 stepena. Prvog dana vikenda prema najavi RHMZ biće sunčano i još toplije. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uz slab vetar promenljivog smera. Najniža