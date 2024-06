Zek Ledej napušta Partizan? Tri evroligaša stala u red

Olimpija iz Milana navodno je favorit za povratak Zeka Ledeja u redove tima Etorea Mesine, prenose italijanski mediji.

Kako prenosi tamošnji košarkaški insajder Andrea Kalconi, Ledej je već dogovorio sve oko dolaska među "manekene". Ukoliko do transfera dođe, to bi bio drugi mandat krilnog centra u "gradu mode", pošto je za Olimpiju nastupao do 2021. godine kada je prešao u Partizan. Sa crno-belima je od tada uspeo da osvoji ABA ligu prošle sezone, a ugovor ima do kraja sledeće. Ledej je bio i deo poslednje šampionske ekipe Olimpije, a Kalconi dodaje da njegov dolazak nema nikakve