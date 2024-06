Radomir Lazović: Koalicija "Biramo Beograd" neće predati mandate

Narodni poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović rekao je danas da bi napuštanje Skupštine opštine Novi Beograd, koje je najavio lider pokreta "Kreni-promeni" Sava Manojlović, za posledicu imalo gubitak šanse da se u toj opštini preuzme vlast i to u trenutku dok se broje glasovi i vrši uvid u izborni materijal.

Lazović je za "TV N1" rekao da smatra da sada nije najbolji trenutak za to jer se situacija "lomi na jednom mandatu" i dodaje da koalicija "Biramo Beograd" neće predati mandate. On kaže da sutra treba da saznaju da li će moći da ospore tu opštinu, kao i da misli da može doći do promene vlasti na Novom Beogradu. Lazović kaže da mu inicijativa Manojlovića nije jasna jer se, kako tvrdi, opozicija nalazi na pragu da formira vlast. - Sada su otvorene četiri opštine. U