Muškarac iz Pirota uhapšen zbog sumnje da je neprimerno dodirivao maloletnicu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su M.

C. (42) iz okoline tog grada, osumnjičenog za seksualno uznemiravanje 14-godišnje devojčice. On se sumnjiči da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. Sumnja se da je on na ulici, neprimereno dodirivao 14-godišnju devojčicu koja je stajala sa drugaricama. Potom je pobegao, a policija ga je intenzivnim radom pronašla i uhapsila. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti