"Sve što vidim da se zbiva u Evropi i svetu polako nas ali sigurno vodi u katastrofu": Vučić se oglasio snažnom porukom!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i uputio snažnu poruku građanima Srbije. - Sve što vidim da se zbiva u Evropi i svetu polako nas ali sigurno vodi u katastrofu.

Za nas je strašno važno da čuvamo mir, da sačuvamo naš narod, da sačuvamo naše ljude. Daćemo sve od sebe da Srbija u 21. veku izbegne svaki sukob, svaki rat i da samo grabi u miru ka daljim ekonomskim uspesima - rekao je Vučić. View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic) Kurir.rs/Preneo: D. P. Bonus video: 00:12 Aleksandar Vučić Kurir