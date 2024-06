Dodik: U Srpskoj će biti održan referendum o nezavisnosti Republike od BiH

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će u Srpskoj biti održan referendum o nezavisnosti Republike od BiH, a njegov datum biće tek određen. "Postoji odluka o razdvajanju, ali još nije određen konkretan datum.

Potrebno je da se uradi dosta analiza. Mi bismo to želeli već sada, ali, osim nas, postoje još dve strane u tom procesu. Za ovo je, naravno, potrebno vreme - rekao je Dodik u intervjuu za TAS S na marginama Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF). On je rekao da predstoji proces pregovora o razdruživanju. "Uvereni smo da već postoji dovoljno istorijske, civilizacijske zrelosti da je to potrebno i da će se desiti", istakao je Dodik, koji se juče u Sankt