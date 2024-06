Braun i Porzingis nokautirali Maverikse, Seltiksima prvi meč!

Košarkaši Bostona poveli su sa 1:0 protiv Dalasa u finalnoj seriji NBA lige, pošto su večeras na svom terenu slavili rezultatom 107:89.

Seltiksi su sredinom druge deonice stigli do maksimalnih plus 29, ali se Dalas nije predavao i trećoj četvrtini serijom 29:9 uspeo da smanji prednost na osam poena. Domaćin je odgovorio serijom 14:0 u završnice treće četvrtine i u poslednju deonicu je ušao, sa ispostaviće se nedostižnih," plus 22". Dalas su do pobede predvodili Džejlen Braun sa 22 poena i šest skokova i Kristaps Porzingis sa 20 poena i šest skokova. Kod Dalasa bolji od ostalih bio je slovenački