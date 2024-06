Dačić posle sastanka s delegacijom MUP-a Republike Srpske: "Održavanje Svesrpskog sabora je značajan faktor stabilnosti u regionu" (foto)

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je nakon sastanka sa delegacijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da održavanje Svesrpskog sabora predstavlja razvijanje dobrih odnosa, kao i uslov i značajan faktor stabilnosti u čitavom regionu.

- Naša dva ministarstva obavljaju veoma važne poslove. Uz očuvanje stabilnog javnog reda i mira, bezbednosti građana i njihove imovine, pa do bespoštedne borbe protiv kriminala, borbe protiv iregularnih migracija, borbe protiv terorizma i ekstremizma, zatim takozvana civilna zaštita — kod nas se to zove reagovanje u slučaju vanrednih situacija, mi želimo da sarađujemo u svim linijama. Mislimo da je to od velikog i vitalnog značaja za građane i u Republici Srbiji i