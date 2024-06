Nastavljaju se izbori za EP: Birališta otvorena u još četiri države

Građani Letonije, Malte, Slovačke, Češke i Italije danas će glasati na izborima za Evropski parlament, na kojima građani iz svih 27 država članica Evropske unije biraju 720 novih poslanika.

U Češkoj se nastavlja dvodnevno glasanje na evropskim izborima, koje je počelo juče, a birališta će danas biti otvorena od 8 do 14 časova, kako bi građani izabrali 21 poslanika u novom sazivu EP . I u Italiji glasanje traje dva dana, a ova država kao treća po veličini zemlja EU bira 76 poslanika. Birališta će u Italiji danas biti otvorena od 15 do 23 časa, a sutra od 7 do 23 sata. Na izbore danas izlaze i građani Letonije, koji će od 9 do 20 časova birati devet