Potražite hlad i osveženje – temperatura do 34 stepena

Još jedan pravi letnji dan je pred nama. Potražite hlad i osveženje jer će se živa u termometru popeti na 34. podeljak Celzijusove skale.

Pretežno sunčano i toplo vreme je u Srbiji. Ponegde u brdsko-planinskim predelima i na krajnjem severu Vojvodine posle podne moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura biće od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu sunce tokom čitavog dana, uz temperaturu do 33 stepena. Nedelja, takođe, donosi veoma topao i sunčan dan, uz temperaturu do 34 stepeni.