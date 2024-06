Orban: Ovo su izbori za rat ili mir u Evropi

Najvažnije pitanje evropskih izbora je da li Evropa treba da ostane izvan rata ili da uđe u rat, rekao je predsednik mađarske vlade Viktor Orban posle glasanja na izborima za Evropski parlament. "Danas moramo da pobedimo na ovim izborima u Evropi, ovo su prvi evropski izbori na kojima se ta tema provlači kroz skoro sve zemlje članice.

Pratio sam nemačku, italijansku i francusku izbornu kampanju, svi su pričali o ratu, tako da je to sada panevropsko pitanje", rekao je Orban. Odgovarajući na pitanje novinara, Orban je rekao da mir u Ukrajini može da se postigne u dva koraka. "Prvo treba pobediti na evropskim izborima i njihovi rezultati treba da se tumače kao mišljenje ljudi o pitanju rata i mira", rekao je on, prenosi MTI. U Mađarskoj se danas beleži velika izlaznost, a do 13 časova glasalo je