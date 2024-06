U Srbiji pre podne sunčano, popodne umereno oblačno i uglavnom suvo

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u prvom delu dana u većini mesta biti pretežno sunčano, a posle podne malo do umereno oblačno, ali će se zadržati uglavnom suvo i veoma toplo vreme.

Izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom ujutro i pre podne moguća je na severu i istoku Vojvodine, a posle podne tek ponegde u planinskim predelima. Vetar slab, promenljiv, u Vojvodini slab do umeren, zapadni, tokom dana u kratkotrajnom pojačanju. Najniža temperatura od 14 do 22, najviša od 31 do 35 stepeni Celzijusa. U Beogradu danas veći deo dana pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne povremeno umereno oblačno. Vetar slab, promenljiv.