Karlos Alkaraz šampion Rolan Garosa

Španski teniser Karlos Alkaraz novi je šampion Rolan Garosa.

On je u velikom finalu savladao Aleksandra Zvereva sa 3:2 u setovima (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2) za nešto malo manje od četiri i po sata igre. To je njegov treći grend slem u karijeri, a prvi u Parizu. Pre toga je slavio na US Openu 2022. i na Vimbldonu prošle godine. Karlos Alkaraz je tako došao do grend slem titule i na zemljanoj podlozi. Finale je bilo izuzetno kvalitetno, neizvesno i zanimljivo. Zverev je pružio snažan otpor protivniku, vodio 2:1 u setovima, ali