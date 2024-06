Đoković pao na treće mesto na ATP listi

Italijanski teniser Janik Siner preuzeo je danas zvanično prvo mesto na ATP listi, Španac Karlos Alkaraz je drugi, dok je Srbin Novak Đoković pao na treću poziciju.

Đoković nije uspeo da odbrani titulu na Rolan Garosu zbog čega je na najnovijoj ATP listi izgubio 1.600 bodova. On je nazadovao za dva mesta na listi najboljih igrača sveta. Srpski teniser je zbog povrede kolena morao da preda meč četvrtfinala Otvorenog prvenstva Francuske Norvežaninu Kasperu Rudu. Đoković je do sada proveo 428 nedelja na prvom mestu ATP liste. Siner, koji je stigao do polufinala Rolan Garosa, zauzima od danas prvo mesto na ATP listi sa 9.525