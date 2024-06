Le Pen: "Biću kandidatkinja na preveremenim parlamentarnim izborima u Francuskoj"

Marin Le Pen, francuska političarka iz redova krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN), rekla je danas da će "naravno biti kandidatkinja" na prevremenim parlamentarnim izborima koje je raspisao francuski predsednik Emanuel Makron nakon što je njegova koalicija završila na drugom mestu, daleko iza krajnje desnice, na izborima za Evropski parlament.

U večerašnjem intervjuu u udarnoj informativnoj emisiji televizije TF1 Le Pen je rekla da nije šokirana raspuštanjem Nacionalne skupštine jer je to i traženo od predsednika Makrona, prenosi dnevnik Figaro. - Mogli smo očekivati da će odlučiti da to uradi posle Olimpijskih igara. Ali želim da zahvalim Francuzima koji su izrazili apsolutno neverovatnu narodnu volju, to me je umirilo u vezi s njihovom sposobnošću da brane svoje blagostanje, svoju budućnost - rekla je