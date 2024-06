Muškarac uhapšen u Kragujevcu jer je u više navrata iz crkve Svetog kneza Lazara ukrao 150.000 dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, identifikovali su i uhapsili danas A.B. (57) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa.

On se sumnjiči, da je u više navrata, tokom aprila i maja ove godine, iz Hrama Svetog kneza Lazara u naselju Beloševac, protivpravno prisvojio novac u iznosu od 150.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.