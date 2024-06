Osam osoba je povređeno kada je na teritoriji opštine Lazarevac sa kolovoza sleteo Lastin autobus, rečeno je Tanjugu u zdravstvenoj stanici Rudovci. Kako je navedeno, šest osoba je teže povređeno i prevezeno u Urgentni centar u Beogradu, a dve osobe su lakše povređene. Do nesreće je došlo oko 6.30 sati na Aranđelovačkom putu kod Malih Crljena. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)