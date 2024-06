Kapetan Tadić: Učinićemo sve da prođemo u narednu rundu Evropskog prvenstva

STARA PAZOVA – Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić izjavio je danas da će njegov tim učiniti sve da prođe u drugu fazu takmičenja na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

EURO će biti održan u Nemačkoj od 14. juna do 14. jula, a Srbija će igrati u grupi C sa selekcijama Engleske, Danske i Slovenije. „Raspoloženje je super, kao i obično. Ova grupa, generacija, svi se zajedno držimo, sve je u najboljem redu. Mislim da su bile dosta dobre provere, Austrija me je jako prijatno iznenadila, Švedska je dobra ekipa. Rezultat nije bio toliko bitan, zadovoljan sam proverama”, rekao je Tadić na konferenciji za medije u Staroj Pazovi. „Orlovi”