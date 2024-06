Adriana Vilagoš osvojila srebro na Evropskom prvenstvu i oborila državni rekord

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je srebrnu medalju u bacanju koplja na Evropskom prvenstvu u Rimu.

Vilagoš je do drugog mesta stigla sa hicem od 64,42 metra, čime je oborila i nacionalni rekord, koji je do sada držala Tatjana Jelača. Ostvarenim rezultatom Vilagoš je ispunila olimpijsku normu, pa će se za medalje boriti i na Olimpijskim igrama u Parizu. To je druga medalja za Srbiju na šampionatu u Rimu, posle srebrnog odličja koje je osvojila Angelina Topić u skoku uvis. Naša druga predstavnica u finalu bacanja koplja Marija Vučenović takmičenje je završila na