Pliškova bolja od Votson – 13 asova za četvrtfinale

Češka teniserka Karolina Pliškova plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Notingemu.

Ona je u dva seta savladala Hiter Votson 6:4, 6:4. Meč je trajao jedan čas i 27 minuta, a Čehinja je do ključne prednosti u prvom setu stigla u petom gemu. Drugi deo igre bio je daleko uzbudljiviji. Viđeno je pet brejkova, jedan više napravila je Pliškova i iskoristivši prvu meč loptu stigla do trijumfa. Zanimljivo je i da je Pliškova imala 13 as poena. Njena rivalka u