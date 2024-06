"Svemoćni" Foster doneo Ritasu titulu, Trinkijerijev Žalgiris pao sa trona u Litvaniji!

Košarkaši Lijtuvos Ritasa novi su prvaci Litvanije.

Ritas je u finalnoj seriji sa 3:1 u pobedama savladao do večeras neprikosnoveni Žalgiris. Klub iz Viljnusa je do ključnog trijumfa došao kod kuće savladavši tim trenera Andree Trinkijerija posle velike drame sa 88:87 (23:24, 28:24, 19:17, 18:22). Najzaslužniji za veliko slavlje Ritasa je sjajni američki bek Markus Foster koji je ubacio čak 33 poena evroligašu i odveo svoj tim do sedme titule prvaka države. Pratili su ga Gitas Radževičijus sa 15 i Er Džej Kol sa 11