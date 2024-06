Haos na moru! Brod počeo da tone: Vlasti angažovale policiju i obalsku stražu, otkriven dramatični snimak (video)

Italijanska obalska straža spasila je 76 ljudi, uključujući četiri člana posade, nakon što je brod ''Audace'' počeo da propušta vodu i tone na putu iz Grada u Trst.

Brod se suočio s problemima u laguni Grado, a vlasti su u spasilačkoj misiji angažovale obalsku stražu, policiju i vatrogasne ekipe. Vlasti su primile poziv za pomoć neposredno pre podneva, a razlozi zbog kojih je došlo do propuštanja vode su i dalje nerazjašnjeni. At least 76 people were rescued from the passenger ship Audace after it started to take on water. The Trieste Coast Guard brought everyone to safety 🔗 https://t.co/fEd56K1OPT pic.twitter.com/61xDL4cXZ4 —